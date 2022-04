Gemeente Anderlecht lanceert campagne tegen straatintimidatie en seksisme

De gemeente Anderlecht heeft vrijdag een campagne tegen straatintimidatie en seksisme gelanceerd om vrouwen bewust te maken van de strafbaarheid ervan. De campagne zal via verschillende kanalen verspreid worden. “Er is nood aan meer bewustmaking”, zegt Anderlechts schepen voor Gelijke Kansen Jérémie Drouart.

Straatinitimidatie en seksisme komen het hele jaar door en kan vele vormen aannemen. De gemeente Anderlecht wil vrouwen ervan bewust maken dat intimiderende, respectloze, vernederende, beledigende gedragingen of commentaren zoals fluiten, gluren, vulgaire gebaren maken en iemand achtervolgen, iemand de weg blokkeren of ongewenst borsten of billen aanraken strafbaar zijn.

“Vrouwen die het slachtoffer werden van straatintimidatie weten vaak niet dat dit strafbaar is en ze het recht hebben om klacht in te dienen. Ze denken misschien dat ze het best negeren, snel verderlopen, van voetpad veranderen of meer verhullende kleding moeten dragen, of ze denken dat het toch geen zin heeft, omdat de dader niet gevat zal worden”, verklaart schepen Drouart.

De gemeente Anderlecht wil vrouwen op verschillende manieren aanmoedigen om meteen klacht in te dienen. De campagne wordt via verschillende kanalen gevoerd. Er worden artikels en affiches in de gemeentekrant en op onze sociale netwerken gepubliceerd, evenals een video. Daarnaast komt er eind 2022 een grote affichecampagne in de straten van Anderlecht. De politie werkt intussen aan een betere opvang van de slachtoffers.