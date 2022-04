OH Leuven heeft niets meer te winnen, maar Marc Brys hoopt toch op stunt in Gent: “Gaan zeker niets weggeven”

Voor OH Leuven valt er dit weekend niets meer te winnen of te verliezen. En toch leeft de hoop om zondag op bezoek bij AA Gent het seizoen in schoonheid af te sluiten. Dat zou een opsteker zijn na de recente 2 op 24. “De motivatie is er wel”, zegt Marc Brys.

De elfde plaats is het deel van OHL. Opschuiven kan niet meer op de slotspeeldag, zakken evenmin. En dus zou je de laatste wedstrijd, zondag in de Ghelamco Arena, overbodig kunnen noemen. En toch ziet coach Marc Brys nog motivatie in eigen rangen. “Er is heel goed getraind”, stelt de OHL-trainer vast. “Daarom heb ik mijn spelers gisteren zelfs vrij gegeven. Er is enorm scherp getraind en ik vond dat ik dat moest belonen.”

Vorige week tegen Antwerp lieten de Leuvenaars een goede indruk, maar ze verloren wel met 0-1. “We gaan met hetzelfde enthousiasme spelen als tegen Antwerp”, belooft Brys. “Toen hebben we bijna de hele wedstrijd gedomineerd. Of dat enthousiasme volstaat om te winnen, weet ik niet, maar de motivatie is er wel. Als je in zo’n mooi stadion tegen een grote ploeg al niet meer gemotiveerd bent, dan weet ik het niet meer. We gaan zeker niets weggeven. Het is ook leuker om op een mooie manier te eindigen. Ook dat is een motivator.”

Biedt zo’n wedstrijd waar er niets meer op het spel staat geen uitgelezen kans om de eigen jeugd ervaring te laten opdoen? “Ik zit zo niet in mekaar”, countert Brys. “Cadeaus moet je niet geven, vind ik. Dat is alleen maar een affront. Tegen Antwerp stonden er op een gegeven moment drie jeugdproducten in de ploeg (Keita, Patris en Lefrancq, red.), maar dat was alleen maar omdat ze zichzelf gemanifesteerd hebben. Van een cadeau was geen sprake”, besloot de OHL-coach.

Volgende week geeft Brys zijn spelers een hele week vrijaf. Daarna wordt er nog drie weken doorgetraind met elke week een oefenwedstrijd, nadien volgt een langere vakantie van drie weken.