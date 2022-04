Coronacommissaris en GEMS houden ermee op

Pedro Facon is coronacommissaris af en de expertenraad GEMS is ontbonden. Wel zullen die laatsten nog een advies afleveren voor het Overlegcomité van na de paasvakantie. Als het nog eens tot een grote corona-opstoot komt, dan zullen de adviezen via de crisiscel binnen de FOD Volksgezondheid komen. “Al zullen dezelfde mensen wel gehoord worden. Zo veel keus is er in België niet”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

Want dat benadrukken virologen en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): corona is de wereld nog niet uit. Facon zelf wordt nummer twee van het RIZIV en blijft dus ook in de gezondheidszorg actief. “Er is veel goede wil om alles goed te laten verlopen. Maar de proof of the pudding is in the eating. We zullen het zien als het zo ver komt”, zegt infectiologe Erika Vlieghe (UZA).

Ze benadrukt het belang van multidisciplinair advies. “Het moet een afweging zijn van wat epidemiologisch nodig is en wat psychologisch kan. De mentale gezondheid heeft zijn eigen dynamiek. De effecten komen wat later aan de oppervlakte, maar werken langer door.” (agy)