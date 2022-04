Gunter Van Handenhoven, T2 bij KV Kortrijk, over zijn verleden bij Anderlecht: “Onder Van den Brom mocht zelfs de materiaalman zijn mening geven over de match”

Op revanche na zijn ontslag bij Anderlecht is hij allerminst uit. Het zou anders wel het uitgelezen moment zijn om die te nemen, want Gunter Van Handenhoven (43) kan paars-wit als assistent-coach van KV Kortrijk nog de Champions’ play-offs ontzeggen. Hij houdt echter vooral warme gevoelens over aan zijn periode bij RSCA en haalt zijn mooiste herinneringen op.