To boycot, or not to boycot. That’s the question. Moet Antwerpen Russische diamant bannen om zo Poetins oorlogskas niet te spijzen? De vraag stellen is de diamanthandel onvoldoende kennen, zeggen experts. Zelfs in de VS, dat een ban afriep, komen nog Russische ‘steentjes’ binnen. Dat heeft veel te maken met de aparte diamanthandel. En met Rusland dat lang geleden al een uitweg voorzag.