Will Smith mag 10 jaar niet naar de Oscars na klap aan Chris Rock

Will Smith is de komende tien jaar verbannen van de Oscars. Ook al won hij het beeldje voor beste acteur; door de klap aan presentator Chris Rock mag hij tien jaar lang naar geen enkel evenement van de Academy. Dat meldt de organisatie zelf.

Het bizarre incident tijdens de Oscars krijgt dan toch een staartje. Het bestuur van de Academy verbiedt Will Smith tien jaar lang de toegang tot alle evenementen. “De 94ste Oscars moest een viering zijn van de vele mensen in onze gemeenschap die het voorbije jaar ongelooflijk werk hebben afgeleverd”, aldus David Rubin en Dawn Hudson, de voorzitter en de ceo van de Academy, in een mededeling. “Alleen zijn die momenten overschaduwd door het onaanvaardbare en schadelijke gedrag van Mr. Smith op het podium.”

De beslissing is genomen op een vergadering die vrijdag in Los Angeles plaatsvond. Will Smith trok zichzelf al terug uit de filmacademie op 1 april. Hij heeft ook zijn excuses aangeboden aan Chris Rock, aan de producers van de Oscars, de andere genomineerden en de kijkers.

De demarche van de acteur was dan ook ongezien. Toen presentator en comedian Chris Rock een mop maakte over het korte kapsel van zijn vrouw Jada Pinkett Smith, marcheerde hij het podium op om hem een slag in het gezicht te verkopen. Pinkett Smith lijdt aan een ziekte die haaruitval veroorzaakt, maar het is niet geweten of Rock daarvan op de hoogte was. Nadien riep Smith vanop zijn stoel nog wat verwensingen. Nog geen uur later won hij zelf het felbegeerde beeldje voor zijn rol in ‘King Richard’, en gaf hij een nogal onsamenhangende en emotionele bedankspeech.

Ondanks zijn Oscarban kan hij wél nog gewoon genomineerd worden, zo weet CNN. Hij kan zelfs nóg eens winnen.