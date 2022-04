Stuntploeg Bodo/Glimt is woest en dient klacht in tegen “leugens” van AS Roma: “Ik heb dit nog nooit meegemaakt, zo’n dwaas”

De Noorse voetbalclub Bodo/Glimt doet bij de politie aangifte tegen een van de assistent-trainers van José Mourinho bij AS Roma. Na afloop van het eerste kwartfinaleduel tussen beide clubs in de Conference League (2-1 voor de Noren) liep het behoorlijk uit de hand.

Bodo/Glimt-coach Kjetil Knutsen zou het aan de stok gekregen hebben met de Romeinse keeperstrainer Nuno Santos. Roma-kapitein Lorenzo Pellegrini stelde in een tv-interview dat het Knutsen was die Santos aanviel.

“‘Het is absoluut schandalig”, aldus de Italiaan. “Ik sta nog te beven van wat ik heb gezien. We willen nu Bodø/Glimt naar huis sturen, ook om wat er op het veld is gebeurd. Het was echt onvriendelijk. Hun trainer viel onze keeperstrainer aan. Eerst vielen er een paar woorden, daarna viel hij hem fysiek aan. Het is echt treurig, omdat dit gedrag een belediging is voor iedereen van Roma.”

© via REUTERS

De Noorse stuntploeg heeft echter een andere versie van de feiten en zegt dat ze liegen bij AS Roma de media hebben bestookt met leugens. Volgens de club was het juist Knutsen die door Santos werd aangevallen. “Het was een assistent van Roma die zich als een dwaas gedroeg”, aldus Knutsen. “Hij begon me voor de wedstrijd al uit te dagen en ging daarmee door. Dat heeft niets te maken met fair play. Het was iets wat ik nog nooit heb meegemaakt.”

Grote baas Frode Thomassen zag Bodo/Glimt dan ook “geen andere keuze” dan Nuno Santos aan te geven bij de politie. “Dit is onacceptabel gedrag. Het is systematische provocatie, manipulatie en tot slot fysiek geweld tegen onze trainer. We zijn ervan overtuigd dat een objectief orgaan de onjuiste beweringen van Roma van tafel veegt. We roepen de UEFA ook op om deze video openbaar te maken. Wij weten dat er een video is waarop te zien is dat onze trainer wordt aangevallen.”

De Europese voetbalbond UEFA doet een disciplinair onderzoek naar de gebeurtenissen.