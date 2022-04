Krankzinnige beelden: heethoofden Marseille schieten vuurwerk af naar bezoekers, trainer (!) van Gent-killer PAOK komt met dreigement

De fans van L’OM bestormden voor aanvang een hotel met medewerkers van PAOK, dat AA Gent uitschakelde in de 1/8/ste finales, terwijl Griekse supporters vernielingen aanrichtten in de binnenstad. Tijdens de match werd Marseille-speler Dimitri Payet bekogeld toen hij een hoekschop wilde trappen, waarna Franse heethoofden vuurwerk afschoten richting het vak van de bezoekers.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat belooft voor de terugwedstrijd van volgende week in Griekenland. En alsof de spanningen nog niet hoog genoeg waren, pakte PAOK-trainer Razvan Lucescu uit met een dreigement.

“Hopelijk worden zij in Griekenland op dezelfde manier ontvangen als onze fans hier”, aldus de Roemeen. “Al kunnen de fans van Marseille beter niet afreizen. Ik ben zwaar teleurgesteld over wat ik vandaag heb gezien. Dit past niet in het voetbal, zeker niet in deze tijd. Er zijn veel ernstigere dingen aan de hand in de wereld, dan kunnen we er niet bij hebben dat dit ook tijdens het voetbal gebeurt. Het is teleurstellend en erg slecht voor het imago van Marseille.”

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX

© ISOPIX