Al dertig jaar is Parijs de thuishaven van Mickey Mouse en zijn vrienden. En toch heeft het niet veel gescheeld of de Disney-vrienden waren destijds in Limburg neergestreken. De Amerikanen gingen zelfs op prospectie in Lommel. “Limburg was zonder twijfel hun favoriete locatie voor Disneyland.” Maar het liep al mis bij de ontvangst.