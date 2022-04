“De EU staat achter u”, zegt Ursula Von der Leyen in Kiev aan Volodimir Zelenski

Na Von der Leyens toespraak herhaalde Zelenski zijn oproep om de sancties tegen Moskou te verstrengen. “Anders wil Rusland niets of niemand begrijpen”, aldus de Oekraïense president. Hij drukte dankbaarheid uit over het laatste Europese sanctiepakket, maar voegde eraan toe dat Moskou Oekraïne veel heeft afgenomen. “We kunnen het land terugkrijgen, maar niet de mensen.”

Voor haar bezoek aan Oekraïne werd Von der Leyen vergezeld door EU-buitenlandchef Josep Borrell. In de trein onderweg naar Kiev zei de Commissievoorzitter dat ze Oekraïners hoop wilde geven.

Die hoop gaf ze ook over een EU-lidmaatschap voor het land. “Gewoonlijk duurt het jaren voor de Europese Raad een lidmaatschapsaanvraag aanvaardt, en ik vraag dat we daarin zo snel mogelijk vooruit gaan”, zei Von der Leyen eerder al. “Ons doel is om de Oekraïense aanvraag deze zomer voor de Raad voor te stellen.”

“Rusland zal wegzakken in economisch, financieel en technologisch verval, terwijl Oekraïne naar een Europese toekomst marcheert”, zei von der Leyen op een gezamenlijke persconferentie met Zelenski. “Uw strijd is ook de onze.” De Duitse overhandigde Zelenski een vragenlijst die als basis moet dienen voor de gesprekken die voor de volgende weken gepland staan. “Daar begint uw weg naar Europa en de Europese Unie.”

Eerder op de dag bezochten Von der Leyen en Borrell al Boetsja, de voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev waar na de terugtrekking van de Russische troepen tientallen dode burgers werden aangetroffen op straat of in massagraven. “Hier in Boetsja is de menselijkheid verbrijzeld”, sprak von der Leyen.

De zichtbaar aangeslagen Von der Leyen stak niet onder stoelen of banken dat ze het Russische leger verantwoordelijk acht voor het bloedbad. “We hebben het wrede aangezicht van het leger van (de Russische president, red.) Poetin gezien. Hier in Boetsja is de menselijkheid verbrijzeld. De hele wereld rouwt mee met de mensen van Boetsja.”

Zaterdag/morgen organiseert de Europese Commissie samen met de Canadese premier Justin Trudeau een internationale donorconferentie voor Oekraïne in de Poolse hoofdstad Warschau.