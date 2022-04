PostNL stopt geen briefje meer in bus voor misgelopen pakket

Wie niet thuis was op het moment dat de PostNL-koerier aanbelt, krijgt binnenkort wel nog een e-mail of een melding via de app van het Nederlandse bedrijf. Door niet langer briefjes achter te laten zegt het bedrijf per jaar 70.000 kilo papier te kunnen uitsparen. Het bedrijf verwacht ook tijd te besparen. In zo’n 9 procent van de gevallen is de ontvanger niet thuis.

