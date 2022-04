Frank Robben werkt aan Belgische “WhatsApp” voor crisiscommunicatie

Robben legt in een interview uit dat communiceren met burgers via sms beperkingen heeft en duur is. Over twee weken zou een nieuwe applicatie klaar moeten zijn waarmee de overheid berichten naar burgers kan sturen.

“Het moet gaan om boodschappen van openbaar belang, in verband met de gezondheid, overstromingsrisico’s of crisissen zoals Oekraïne”, aldus robben. Met de nieuwe app zouden foto’s, langere teksten en links naar video’s verstuurd kunnen worden. De berichten zullen gratis zijn.