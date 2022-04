Meghan Markle en prins Harry komen volgende week naar Nederland

Prins Harry had z’n aanwezigheid op de Invictus Games lange tijd geleden al bevestigd. Dat hij zijn vrouw Meghan Markle meeneemt naar Den Haag is wel nieuws. Voor het koppel is het bezoek aan de spelen - een evenement voor gewonde ex-militairen en veteranen - de eerste trip buiten de VS sinds ze uit de koninklijke familie stapten. De twee zouden vrijdag aankomen in Nederland.

Het koppel neemt een filmcrew van Netflix mee. Het is de bedoeling dat er een reportage gemaakt wordt over de deelnemers aan de Invictus Games.

In Groot-Brittannië is er wel wat commotie om de reis van Harry en Meghan. Vooral omdat de prins twee weken geleden nog niet wou afzakken naar een herdenking voor het overlijden van prins Philip. Hij zou zich niet veilig voelen omdat hij geen extra bescherming meer krijgt van Schotland Yard. Of er in Nederland extra security voorzien is, is onbekend.