Vlaamse overheid werkt aan uniform kwaliteitslabel voor koten

Een aantal steden hebben al een eigen label, gebaseerd op telkens verschillende criteria. Parlementslid Katrien Schryvers van regeringspartij CD&V pleit al jaren voor een uniform kwaliteitslabel.

Uit haar vraag aan de minister blijkt dat er werk van wordt gemaakt. De administratie ontwikkelt een plan van aanpak, met als bedoeling van een leeg blad te vertrekken. Studenten, verhuurders en onderwijsinstellingen zouden hun zeg mogen doen, net als overheidsinstanties.

“Het vinden van een betaalbaar kot is belangrijk, maar minstens even belangrijk is dat dat kot leefbaar en veilig is”, zegt Schryvers. “Met een uniform kwaliteitslabel weten studenten dat ze dezelfde kwaliteit mogen verwachten in elke studentenstad.” Het label moet vergelijken ook gemakkelijker maken.