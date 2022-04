Onze reporter blikt terug op zijn tocht langs de grens met Oekraïne

Vijf buurlanden van Oekraïne hebben we doorkruist. We hebben gereden langs 2.500 kilometer Oekraïense westgrens. We hebben tientallen Oekraïense vluchtelingen gesproken. Ik heb geleerd dat Oekraïners geweldige rodebietensoep maken. En dat ook zij graag naar Stromae luisteren. Maar vooral dit. Landen die er noch voor uitgerust zijn noch op voorbereid waren, blijken bijzonder capabel in het bufferen van oorlogsvluchtelingengolven. Oekraïense vrouwen en kinderen op de vlucht zijn wanhopig maar strijdvaardig. En ze willen allemaal maar één ding.