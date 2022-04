Politie treft 221 vogelspinnen aan in appartement, waarvan 26 gevaarlijk en agressief

De politiezone West heeft in een appartement 221 vogelspinnen ontdekt. De verschillende soorten tarantula‘s – die er illegaal werden gekweekt – zijn in beslag genomen.

Politieagenten van de Zone West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Molenbeek) gingen op 26 maart naar een pand in de Honoré Longtinstraat in Jette voor een geschil tussen de eigenaar en een huurder. Dat schrijft La Capitale en wordt bevestigd door de politiezone West. Bij een ondervraging van een andere huurder troffen de agenten vervolgens de vogelspinnen aan in een appartement. “Dit gaat om een uitzonderlijke vondst”, vertelt Johan Berckmans van de zone West. “De man kweekte in zijn appartement illegaal vogelspinnen en verkocht die dan op de zwarte markt. Hij had dus een kleine handel opgezet.”

De 221 spinnen zaten in verschillende potten. — © Politiezone West

In totaal gaat het om 221 spinnen waarvan er 26 gevaarlijk en agressief zijn. “De agenten troffen een mix van gewone en giftige spinnen aan. Het grootste deel van de spinnen waren ook goed verzorgd. Enkele spinnen hadden niet genoeg drinken, maar over het algemeen waren de spinnen in een goede conditie.” De spinnen zijn in beslag genomen en naar een gespecialiseerd centrum in Duitsland gebracht. De bewoner is ondervraagd en er werd een proces-verbaal opgesteld voor verboden bezit en handel in deze spinnen. amg