Hatem Ben Arfa maakt zichzelf onmogelijk bij Lille na openlijke uithaal tegen coach én voorzitter: “Jullie zijn zelf gestoord en incompetent”

Hatem Ben Arfa (35) is een prachtige voetballer, maar ook een voetballer met een handleiding. De Fransman benutte nooit zijn volledige potentieel vanwege zijn attitude. Nadat hij een half jaar zonder club zat bood Lille hem in januari een uitweg, maar daar lijkt hij nu al ontslagen te worden na een hevige ruzie met zijn coach én ook een uithaal naar de voorzitter.

Vorige zaterdag mocht Ben Arfa drie minuten invallen bij Lille, dat niet verder kwam dan een scoreloos gelijkspel tegen Bordeaux. Na de wedstrijd zou Ben Arfa volgens Franse media uitgebarsten zijn in de kleedkamer. “We spelen veel te verdedigend”, haalde de aanvallende middenvelder uit naar coach Jocelyn Gourvennec. “We spelen niet als een team dat meedoet voor Europees voetbal. We zijn toch niet Guingamp!”, moet hij nog gezegd hebben.

Woorden die uiteraard niet in goede aarde vielen bij zijn coach, die hem meteen uit de wedstrijdselectie zette. “Vanuit mijn positie als coach moet ik ingrijpen als er iets gebeurt dat het team en de kleedkamer uit elkaar kan drijven”, reageerde Gourvennec op zijn persconferentie. Hij sprak ook over ‘een incident’ in de kleedkamer en noemde het tordu (gestoord).

Daarop reageerde Ben Arfa dan weer woedend via sociale media. “Jij noemt me gestoord? Jij en de voorzitter zijn de meest gestoorde van allemaal!”, klonk het de Instagrampagina van Ben Arfa. “Jullie probleem is incompetentie. Allez LOSC, we spelen hier geen degradatievoetbal.”

Met die uitspraken maakte Ben Arfa zich definitief onmogelijk bij de Franse landskampioen. De club startte een disciplinair onderzoek en mogelijk wordt het contract van Ben Arfa onmiddellijk ontbonden.

Lille staat pas zevende in de Ligue 1 en moet nog heel hard knokken voor een Europees ticket. Zondag staat een verplaatsing naar Angers op het programma.