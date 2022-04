Deze Australische doelman is nu al de schlemiel van het weekend na onwaarschijnlijke blunder in slotminuten

Het was zaterdag niet het dagje van Daniel Margush, de doelman van de Australische eersteklasser Western Sydney Wanderers. Bij een 1-0-voorsprong ging de goalie in minuut 90 pijnlijk in de fout. Hij kreeg een simpele terugspeelbal niet onder controle en ging aan het klungelen, waardoor aanvaller Alex Parsons van Brisbane Roar ermee aan de haal kon gaan. Margush kon niet anders dan de spits neerhalen: rode kaart, strafschop en alsnog 1-1. Pijnlijk puntenverlies voor Western Sydney Wanderers in de A-League.