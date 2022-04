Agenten redden uitgeputte hond uit verwoeste auto in Boetsja: “Hij lag op gebroken glas te slapen”

De gruwel van Boetsja shockeerde de hele wereld. Honderden doden werden op straat aangetroffen in de voorstad van Kiev toen het Russische leger zich uit de regio had teruggetrokken. En Boetsja is niet de enige plek waar burgers vermoord werden. Maar naast de verschrikking, komen ook hoopvolle verhalen naar boven. Zo ontdekten agenten op patrouille in Boetsja een doodsbange hond, die zich uitgeput verborg in een vernielde auto. “Hij lag op gebroken glas te slapen”, schrijft de Oekraïense mensenrechtenadvocaat Oleksandra Matviichuk op Twitter. “Hij werd naar de dierenarts gebracht en een van de agenten heeft hem geadopteerd.”