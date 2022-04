Noorse minister van Defensie stapt op na seksuele relatie met veel jongere vrouw

De Noorse minister van Defensie Odd Roger Enoksen treedt af nadat hij enkele jaren geleden een seksuele relatie had met een veel jongere vrouw. Het ontslag van de minister was het juiste en noodzakelijke besluit na wat in de zaak aan het licht is gekomen, verklaarde premier Jonas Gahr Støre zaterdag. Støre zei dat hij nooit Enoksen in zijn regering had opgenomen als hij op de hoogte was geweest van de relatie.

De nu 67-jarige Enoksen had eerder al bevestigd aan de krant Verdens Gang dat hij een relatie had met een jonge vrouw en dat hij er spijt van had. Hij ontmoette de jonge vrouw, die nog student was, voor het eerst in 2005 op een bijeenkomst in het noorden van Noorwegen. De twee zagen elkaar opnieuw tijdens een schoolreis naar het Noorse parlement. Enoksen was op dat moment 50 jaar en de studente amper 18 jaar. Na dat uitstapje begonnen de twee naar verluidt een seksuele relatie.

Enoksen verklaarde aan Verdens Gang dat zelfs ministers een privéleven en een buitenechtelijke relatie mogen hebben. Hij beweerde dat hij geen machtspositie had tegenover haar.

De vrouw zei echter dat de relatie 15 jaar lang haar leven had bepaald en dat zij zich schaamde, schuldig voelde en bang was dat niemand haar verhaal zou geloven.

Enoksen was in 2005 parlementslid voor zijn centrumpartij en werd aan het eind van dat jaar benoemd tot minister van Olie en Energie. Sinds eind 2021 is hij minister van Defensie.