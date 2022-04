Engeland in ban van titanenstrijd tussen Pep Guardiola en Jürgen Klopp: ’s werelds meest aanvallende coaches vechten om Engelse titel

Zondagmiddag om half zes staan ze tegenover elkaar. Manchester City versus Liverpool. Pep Guardiola versus Jürgen Klopp. De locatie is het Etihad-stadion van Manchester. Het is de clash waar heel Engeland, maar ook half Europa, het Midden-Oosten en Azië naar uitkijkt. Want zover reikt de uitstraling van ’s werelds mooiste voetbalcompetitie, maar ook die van de twee supercoaches.