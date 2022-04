Manchester United verliest nu ook van staartploeg Everton en zakt verder weg in Premier League

Everton heeft zaterdagmiddag met 1-0 gewonnen van Manchester United. Een levensbelangrijke zege voor The Toffees, die nu weer net boven een degradatieplaats staan. United blijft steken op de zevende plaats.

Het was Anthony Gordon die na 27 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd maakte. Het balbezit was daarna uiteraard voor Manchester United, maar echt veel open kansen creëerden The Reds niet. Toch onbegrijpelijk voor een aanvallend compartiment met Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Marcus Rashford.

Coach Ralf Rangnick krijgt heel wat kritiek over zich heen. De laatste tijd wordt in de Engelse media druk gespeculeerd over zijn ontslag. Meer zelfs: Ajax-coach Erik ten Hag zou prioriteit nummer één zijn om Rangnick op te volgen, zij het dan wel na dit seizoen.

Hoe dan ook wordt het lastig voor United om zich nog te kwalificeren voor Europees voetbal. Met nog zeven wedstrijden te gaan staan The Reds zevende, op drie punten van nummer vier en vijf Tottenham en Arsenal.

