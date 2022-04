Bij Manchester United zijn ze helemaal het noorden kwijt: Harry Maguire appelleert nu zelfs voor hands... van ploegmaat

LEES OOK. Manchester United verliest nu ook van staartploeg Everton en zakt verder weg in Premier League

De thuisploeg kwam na 27 minuten met de nodige dosis geluk op voorsprong toen een schot van jeugdproduct Anthony Gordon afweek op Harry Maguire en voorbij een kansloze David De Gea in doel verdween.

Diezelfde Maguire was helemaal het noorden kwijt want appelleerde even later voor hands… van ploegmaat Matic. Tekenend voor dit United...

De troepen van Frank Lampard kunnen op die manier even opgelucht ademhalen. Ze tellen 28 punten en staan op de zeventiende plaats in het klassement van de Engelse eerste klasse. Nummer 18 Burnley, het eerste team op een degradatieplaats, heeft vier punten achterstand en een wedstrijd minder gespeeld voorlopig. Man Utd blijft achter op de zevende plaats met 51 punten, net onder de plaatsen die recht geven op Europees voetbal.