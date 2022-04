Britse culttrainer Neil Warnock (73) zet punt achter trainerscarrière

De Engelsman zat in totaal 1.603 wedstrijden op de bank in het Engelse profvoetbal. Hij coachte in een loopbaan van ruim 40 jaar zestien ploegen en acht keer leidde hij een team naar de promotie, een record in Engeland. Warnock voerde onder meer Sheffield United, QPR en Cardiff City naar een plaats in de Premier League.

Zijn laatste job oefende hij uit bij Middlesbrough, waar hij begin november 2021 na anderhalf jaar vertrok.