‘Stand up for Ukraine’ met Miley Cyrus en Madonna: wereldsterren verzamelen om geld op te halen

In Warschau, Polen, vindt zaterdag een donorconferentie plaats om zo veel mogelijk geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen. Verschillende beroemdheden spraken in de aanloop naar het event hun steun uit.

“Wereldleiders, alsjeblieft, we hebben jullie nu nodig. Stand up for Ukraine.” Zangeres Céline Dion nam voor het event begon al een filmpje op waarin ze oproept om niet alleen geld te storten maar ook voldoende overheidsmaatregelen te nemen voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Andere wereldsterren, zoals Bruce Springsteen, riepen dan weer op om online petities te tekenen en video’s te delen op sociale media. Een deel van het opgehaalde geld zal gebruikt worden om Polen te ondersteunen, dat sinds de start van de oorlog in Oekraïne naar schatting 2,5 miljoen vluchtelingen heeft opgevangen.

Sterren als Bono, Madonna, en Miley Cyrus hebben ook hun medewerking aan de conferentie toegezegd, al is nog niet helemaal duidelijk wat deze deelname inhoudt. Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula Von der Leyen, zal aanwezig zijn op het event, dat mede georganiseerd wordt door de Canadese premier Justin Trudeau. Zij reisde rechtstreeks door naar Polen vanuit Oekraïne, waar ze samen met president Zelenski een bezoek bracht aan Boetsja, waar vorig weekend tientallen lichamen van burgers in de straten werden ontdekt.

Vanaf 15 uur zijn er panelgesprekken, verrassingsoptredens gepland. Ook zullen Oekraïense vluchtelingen aan het woord gelaten worden. Wie de conferentie wil volgen, kan dat via het Youtube-kanaal van Global Citizen.