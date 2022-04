Lut Daniels uit Heusden-Zolder kreeg ook een factuur met de eindafrekening van de failliete Vlaamse Energieleverancier in haar mailbox. — © Raymond Lemmens

Duizenden klanten van het failliete Vlaamse Energieleverancier BV vinden tegenwoordig nog een factuur in hun mailbox. “Het bedrijf is toch failliet, moet ik dit nog betalen?” vraagt een lezer zich af. Veel klanten hebben meteen na het nieuws over het faillissement hun domiciliëring stopgezet en zelfs geld teruggevorderd.