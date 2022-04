Ex-Anderlecht-spits Lukas Nmecha bezorgt Wolfsburg drie punten in galawedstrijd Koen Casteels

Rode Duivel Koen Casteels is een record rijker. De 29-jarige doelman speelde vandaag zijn 220e (!) wedstrijd in de Duitse Bundesliga en neemt zo het record van Daniel Van Buyten over als Belg met de meeste wedstrijden in de Bundesliga. Wolfsburg won de galawedstrijd met knappe 4-0-cijfers van Arminia Bielefeld.