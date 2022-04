Bayern heeft strafschopdoelpunt van Robert Lewandowski nodig om Augsburg opzij te zetten

Bayern München heeft in de Duitse titelstrijd geen steken laten vallen tegen Augsburg. Al had de Rekordmeister daar wel de nodige moeite voor nodig. Robert Lewandowski kon pas acht minuten voor tijd de ban breken vanop de stip.

In de Duitse Bundesliga lijkt Bayern München opnieuw naar de landstitel te freewheelen. De thuiswedstrijd tegen middenmotor Augsburg moest dan ook geen probleem worden voor de Rekordmeister. Na het verlies tegen Villarreal in de Champions League wou het ook opnieuw met de zege aanknopen.

Maar net als in het CL-treffen met Villarreal liep het niet naar behoren voor Bayern München. Hoewel het heel de wedstrijd onder controle had en heel wat kansen bij elkaar speelde, wilde de bal er maar niet in voor Robert Lewandowski en co. Augsburg, met ex-Gent-speler Niklas Dorsch in de basis, kon daar weinig tegenover zetten en probeerde er sporadisch uit te komen.

Toch leek Augsburg lang op weg naar een stunt. Tot de bal acht minuten voor tijd tegen de handen van Reece Oxford kwam. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Een koud kunstje voor Robert Lewandowski. De Poolse sluipschutter faalde niet en bezorgde zijn team zo alsnog de zege. Bayern blijft zo aan de leiding in de Bundesliga en loopt zo weer uit tot negen punten op eerste achtervolger Dortmund.

FC Köln - Mainz 3-2

De titel lijkt dus beslist in Duitsland. Maar voor de Europese plaatsen is het nog wel spannend. Ook Köln doet nog volop mee. Al kon het die droom om volgend jaar Europees te spelen bijna opbergen na een dramatisch eerste uur tegen Mainz. De bezoekers kwamen via Burkhardt en Onisiwo twee doelpunten voor. Maar dankzij een onwaarschijnlijke ommekeer hield Köln alsnog de drie punten thuis. Shkiri, Ljubicic en Kilian bezorgden Köln de zege na een dol laatste half uur.

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0-2

Ook Mönchengladbach hoopt volgend jaar actief te zijn in Europa. Al staat Gladbach er minder goed voor. Het speelde voorlopig een bijzonder wisselvallig seizoen, wat resulteerde in een plek in de middenmoot. Tegen rode lantaarn Greuther Fürth kwam Mönchengladbach weliswaar nooit in de problemen. Doelpunten van Thuram en Pléa in het eerste half uur beslisten de wedstrijd al snel in het voordeel van de bezoekers.