Wat een verrassing! Mallorca maakt einde aan zegereeks van Atlético Madrid en Yannick Carrasco

Een week om snel te vergeten voor Atlético Madrid. Nadat het eerder deze week nog met 1-0 verloor op het veld van Manchester City in de Champions, verloor het ook van laagvlieger Mallorca met dezelfde cijfers. Een strafschopdoelpunt van Vedat Muriqi bezegelde het lot van Yannick Carrasco en zijn ploegmaats. Na zes zeges op rij in La Liga voor Atlético, stopt de zegereeks hier.

Met Mallorca stond er op papier een makkelijke verplaatsing op de agenda voor Atlético Madrid. Toch waren de troepen van coach Diego Simeone op hun hoede. Begin december was Mallorca ook al te sterk voor Atlético, dat toen met 1-2 verloor na een dolle slotfase.

Datzelfde scenario wou Atlético vandaag koste wat kost vermijden. Yannick Carrasco en co. eisten dan ook de bal op. Echte doelkansen leverde dat weliswaar niet op. Enkel Luis Suarez kwam nog dicht bij de 0-1, maar doelman Rico stond goed op te letten en ranselde de kopbal van de Uruguayaan uit zijn doel. Verder dan die kans kwam Atlético niet.

Ook aan de overkant was het wachten op doelkansen. Mallorca probeerde er via de snelle Lee af en toe uit te komen op de counter. Zonder succes weliswaar. De wedstrijd leek op een gelijkspel af te stevenen, totdat Reinildo Maffeo tegen de grond werkte. Muriqi zette zich achter de bal en zette zijn ploeg op voorsprong vanop de stip. Meteen goed voor de eindstand. Dankzij die overwinning springt Mallorca voorlopig naar een veilige 17e plek. Voor Atlético wordt de titel een moeilijk verhaal. Yannick Carrasco en co. volgen nu al op 12 punten van leider Real Madrid, dat straks nog in actie komt.