Vrouw neemt bij eerste vliegles stuur over na hartinfarct piloot

Een 32-jarige Franse vrouw heeft zaterdag bij haar eerste vliegles de stuurknuppel moeten overnemen nadat de piloot een hartaanval had gekregen. Ze slaagde er volgens de krant Le Télégramme in het sportvliegtuigje zodanig onder controle te krijgen dat het niet neerstortte in bewoond gebied maar in een moeras in de buurt van Plouhinec. Ze liep slechts lichte verwondingen op door de noodlanding en kon wandelaars in de buurt om hulp vragen. De 66-jarige instructeur bleek overleden.