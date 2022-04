Inter gaat zonder al te veel moeite voorbij Hellas Verona en legt de druk opnieuw bij Napoli en AC Milan

Inter Milan heeft de thuismatch tegen Hellas Verona winnend afgesloten. Nicolo Barella en Edin Dzeko zorgden voor rust voor de twee enige goals uit de partij. Inter zet Napoli en stadsgenoot AC Milan onder druk. De titelstrijd is nog lang niet beslist.

Inter nam de match vanaf het begin in handen en creëerde veel druk naar voren. Hellas hield stand maar in minuut 23 moesten ze zich toch gewonnen geven. Nadat Ivan Perisic een paar minuten eerder al een schot op doel vuurde, was de Kroaat dit keer goed voor een assist. Barella kwam goed inlopen aan de tweede paal en tikte de 1-0 binnen.

Inter wilde de dubbele voorsprong en leek die tot twee keer toe ook te gaan krijgen, maar Correa stuitte telkens op doelman Montipo. Dan maar aan die andere targetspits, want Edin Dzeko deed wat zijn collega niet kon en zette de 2-0 op het bord.

Een soeverein Inter dus, al waren het wel de bezoekers die goed uit de kleedkamer waren gekomen. Simeone en Ceccherini schudden de Nerazzurri wakker, maar een aansluitingstreffer kwam er niet. Calhanoglu en D’Ambrosio waren nog dicht bij de 3-0, maar ook die bleef uit.

Inter komt met 66 punten op gelijke hoogte van Napoli, dat zondag nog speelt. AC Milan, dat één puntje meer heeft, speelt eveneens zondag.