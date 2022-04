Pakistaans parlement begint stemming motie van wantrouwen

In het Pakistaans parlement is zaterdagavond dan toch het stemmen van de motie van wantrouwen tegen premier Imran Khan begonnen, zo heeft de Arabische nieuwszender al-Jazeera bericht.

Donderdag had het Hooggerechtshof beslist dat Kahn zondag het parlement onwettig had laten ontbinden en dat een stemming over een motie van wantrouwen tegen Kahn vandaag/zaterdag moest plaatsvinden.

Parlementsvoorzitter Asas Qasir verdaagde de zitting echter uren aan een stuk, om uiteindelijk op te stappen, waarna alsnog de stemming kon beginnen die de val van de regering kan teweegbrengen.