RWDM verslaat Waasland-Beveren in 1B dankzij Kylian Hazard

RWDM toonde als thuisploeg de meeste aanvalsdrang, en Kylian Hazard (38.) zorgde voor de rust voor de 1-0. De 26-jarige broer van Eden en Thorgan verdubbelde in de 65e minuut de score. De bezoekers knokten zich via Reyners (80.) opnieuw in de match, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.

In de 1B Pro League zijn de kaarten reeds geschud. Westerlo (55 ptn) kroonde zich vorig weekend tot kampioen, runner-up RWDM (48 ptn) speelt barragematchen tegen Seraing (de nummer 17 uit 1A) en Virton zakt volgend seizoen uit de 1B Pro League. Waasland-Beveren staat vierde met 38 punten.

Kampioen Westerlo won vrijdag een spektakelstuk op het veld van Moeskroen (2-6). Lommel haalde het op hetzelfde moment bij degradant Virton met 2-3. Eerder zaterdag verloor Deinze in eigen huis met 1-2 van Lierse.