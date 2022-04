Michy Batshuayi leidt Besiktas met twee doelpunten naar overwinning

Batshuayi opende de score na twee minuten spelen voor Besiktas. Karaca hing in de 23e minuut de bordjes weer gelijk, maar twee minuten later bracht Josef Besiktas weer op voorsprong. Batshuayi diepte de score nog wat verder uit net voor de rust met zijn tweede van de avond. De Rode Duivel pakte op het uur nog geel vanwege een elleboogstoot en werd kort daarna vervangen door Yalcin (64.), die in de 78e minuut de 4-1 nog maakte. Besiktas klimt door de overwinning naar de 6e plaats in het klassement met 50 punten. Alanyaspor staat vierde met 52 punten.