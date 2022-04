Als het trio Mbappé, Neymar en Messi flitst, dan is PSG niet te stoppen in Frankrijk: twee hattricks en één assist-hattrick

Paris Saint-Germain heeft een klinkende zege geboekt in de Franse Ligue 1. Laagvlieger Clermont Foot was het kind van de rekening en was niet opgewassen tegen de weergaloze flitsen van MNM: 1-6. Zowel Kylian Mbappé als Neymar stapten met een hattrick van het veld. Lionel Messi tekende voor een hattrick in assists.

Lang duurde het niet voor PSG om een gaatje te vinden in de afweer van Clermont. Na zes minuten bood Lionel Messi Neymar al de openingsgoal aan.

En Messi had wel zin in assists geven. In minuut 19 zette hij Mbappé op weg naar de 0-2. De Fransman werkte knap af.

Maar Clermont sloeg terug. Jodel Dossou bracht opnieuw wat spanning in de wedstrijd. Het bleef uiteindelijk ook nog lang bij 1-2 maar toen Berthomier een fout beging in de eigen zestien, kreeg PSG de uitgelezen kans om de voorsprong opnieuw op twee doelpunten te brengen. Neymar faalde niet vanop elf meter. De veer was gebroken bij de thuisploeg. Neymar bood Mbappé de 1-4 heerlijk aan.

En Mbappé zou zijn hattrick even later vervolledigen. Messi liet dan weer zijn derde assist van de avond optekenen.

Neymar mocht drie minuten later de kers op de taart zetten op aangeven van Mbappé. 1-6! PSG heeft nu vijftien punten voorsprong op eerste achtervolger Stade Rennes.

Remonte van Reims-Belgen komt te laat tegen Rennes zonder Doku

Stade Rennes heeft zaterdagavond op de 31e speeldag van de Ligue 1 Reims verlaten met een driepunter op zak. De thuisploeg ging nog wel van 0-3 naar 2-3, maar bleef finaal met lege handen achter.

Benjamin Bourigeaud (39. en 43.) zette de Bretoense bezoekers op rozen op slag van rust met een tweeklapper. Martin Terrier (58.) leek de partij net voor het uur volledig op slot te gooien, maar Maxime Busi (ex-Charleroi) lukte enkele minuten later al de eerste tegengoal. In een dolle slotfase zou Reims nog een tweede keer tegenscoren met een omgezette penalty van Jens-Lys Cajuste (81.). Moussa Doumbia (78.) mocht drie minuten voordien ook aanleggen vanop elfmeter, maar miste.

Busi speelde net zoals Wout Faes en Thomas Foket 90 minuten mee in het verliezende kamp. Aan de overzijde ontbrak Jérémy Doku met een blessure. Rennes hijst zich dankzij de zege met 56 punten naar een voorlopige tweede plaats in het klassement (belga).