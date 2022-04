Actievoerders Greenpeace proberen tanker met Russische olie te blokkeren in Antwerpen door zich vast te binden aan sluis

Actievoerders van milieuorganisatie Greenpeace zijn zaterdagavond in het Antwerpse havengebied begonnen met een actie tegen een tanker die Russische olie zou vervoeren. De actievoerders willen het schip verhinderen om de haven binnen te varen. Greenpeace vraagt om in het licht van de oorlog in Oekraïne de import van Russische fossiele brandstoffen en uranium te stoppen.