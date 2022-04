Australiërs op 21 mei naar de stembus

Morrison ligt achterop in de peilingen, maar waarschuwde de bevolking om niet meteen voor grote veranderingen te kiezen. In een opiniestuk gaf hij toe dat Australië niet perfect is, maar dat een keuze voor (de grootste oppositiepartij, red.) Labor ook risico’s inhoudt, terwijl de wereld instabieler is dan ooit. “Zij hebben geen economisch plan. Zij zouden het herstel in gevaar kunnen brengen”, aldus de premier.

Ook bij de vorige verkiezingen in 2019 behaalde Morrison slechts nipt de overwinning. Hij hoopt dat deze keer opnieuw te kunnen realiseren, al zijn de peilingen nu wel minder gunstig voor de liberalen. Zo is er heel wat kritiek op de trage vaccinatiecampagne tegen COVID-19 in Australië. Ook de klimaataanpak stuit op kritiek.