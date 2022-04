Busongeval op E19 ter hoogte van Sint-Job-In-t-Goor: weg volledig versperd en verschillende zwaargewonden

Op de E19 ter hoogte van Sint-Job-In-t-Goor (Brecht), richting Breda, heeft zondagmiddag een dodelijk busongeval plaatsgevonden. Dat bevestigt de federale politie. Over hoeveel slachtoffers het gaat is voorlopig onduidelijk. De volledige weg is er versperd.

Het ongeval gebeurde rond 11.45 uur. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Er zouden verschillende zwaargewonden zijn, maar dit is nog niet bevestigd door de politie.

Het Vlaams Verkeerscentrum laat weten dat de weg volledig versperd is. “Al het verkeer op de E19 - A1 in de richting van Breda (NL) moet de snelweg verlaten via uitrit 5 Kleine Bareel. Volg de calamiteitenomleiding met de letter C tot oprit 4 St.-Job-in-t Goor, waar u de snelweg weer kan oprijden. Hou rekening met vertragingen op deze omleiding”, klinkt het.