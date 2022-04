Opvallend: onheilspellende graffiti overschilderd na dodelijk ongeval

‘Deathclub’. Zwarte graffiti met een onheilspellende boodschap prijkte al een tijdje op een van de pijlers van de brug van de E17 boven de kluifrotonde van de N58. Een boodschap die zaterdagmorgen iets voor vier uur extra pijnlijk werd, nadat een 19- en 18-jarige Fransman er om het leven kwamen in een ongeval. Tegen ’s avonds bleek het opschrift echter verdwenen.

De onheilspellende boodschap stond er al een tijdje, maar werd daags na het dodelijke ongeval overschilderd — © djr

De stad, noch de ordediensten, noch AWV weten wie de graffiti zou overschilderd hebben. De hoop is wel dat ze er niet meer moeten aan herinnerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt aan maatregelen, al blijft dat wachten. “We zijn in onderhandeling en er zullen maatregelen getroffen worden”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Het duurt inderdaad zijn tijd, maar het is een gewestweg. Er zijn wekelijkse snelheidscontroles, meer kunnen we niet doen. Zeker als bestuurders er overdreven snel blijven rijden.”

Bij de politie zijn ze streng voor het AWV. “We zijn het spuugzat. We vragen niet om een brug te bouwen of een weg opnieuw aan te leggen. We vragen simpele maatregelen, maar telkens is het de processie van Echternach. Als je dan de vader van het slachtoffer ziet toekomen op de plaats van het ongeval, dan is het onbegrijpelijk dat er niet snel iets kan gebeuren. Als politie vraag je je soms af waarom je nog snelheidscontroles en andere acties uitvoert, als het probleem niet structureel aangepakt wordt”, aldus commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

“Wij voorzien wel nog steeds een volledige herinrichting van de N58 waarbij we het verkeer komende van Moeskroen op één rijvak brengen en in de andere richting de bypass minder scherp aanleggen”, reageert Eveline Vandecaetsbeek van AWV. “Ook de openbare verlichting wordt aangepast. Dat is een dossier dat wel het nodige studiewerk vergt om de plannen uit te werken. Daar zijn we nu mee bezig. Een uitvoering is dus niet voor meteen spijtig genoeg, aangezien na de oplevering van het ontwerp ook nog de omgevingsvergunningsprocedure moet gevolgd worden.”