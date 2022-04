Everzwijnen laten zich uit de hand voederen en zelfs aaien in Genk: “Geen angst meer”

In de Staatstuinwijk in Winterslag konden buurtbewoners uit hun hand wilde everzwijnen voederen. Eerst wat argwanend en nadien zonder schuwheid knabbelden de dieren rustig aan het brood dat hen werd aangereikt. Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek is echter formeel na het zien van de beelden: “Dit zijn uitgezette dieren, geen wilde everzwijnen.”

De beelden zouden aantonen dat de varkens hun vrees voor mensen almaar meer dreigen te verliezen. Er doken eerder al video’s op van everzwijnen die tussen geparkeerde auto’s trippelen. Dat heeft volgens een dierendeskundige onder meer te maken met het voedselafval dat ze er kunnen vinden maar ook met het uitbreiden hun territorium.

De stad Genk adviseert bewoners dan ook om de dieren niet te voederen. Het vergroot immers het risico dat ze hun natuurlijke angst voor mensen verliezen. Wie everzwijnen tegenkomt houdt best afstand. Doorgaans zal het dier op de loop gaan en enkel aanvallen als het in het nauw gedreven is of als de biggen bedreigd worden. De mensen die de wilde varkens in Winterslag uit hun hand lieten eten zijn zelf verbaasd dat ze hun schuwheid kwijt zijn.

“Uitgezette dieren”

“We hadden al eerder gezien dat ze niet op de loop gingen als ze door mensen benaderd werden”, zegt de man die de dieren kan aaien in de video. “Ze zijn wel voorzichtig maar tonen geen enkele angst. We stonden er zelf van te kijken dat ze zo dicht naar ons toekwamen.”

Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum Opglabbeek stelt zich heel wat vragen bij de beelden. “Dit zijn tamme, uitgezette dieren”, klinkt het formeel na het bekijken van de video’s. “Wilde everzwijnen zouden nooit zouden doen. Geen enkel wild dier doet dat overigens.

CN