“Een pijnlijke zaak”: politiecommissaris op non-actief gezet na klacht voor belaging

Het onderzoek naar commissaris P.D. van de politie in Blankenberge, tevens voormalig woordvoerder van de zone, loopt al even. — © jve

Het onderzoek naar commissaris P.D. van de politie in Blankenberge, tevens voormalig woordvoerder van de zone, loopt al even. De man moest recent al zijn functies neerleggen en is momenteel met ziekteverlof. Zijn ex-partner verwijt hem belaging: de commissaris zou te pas en te onpas zijn opgedoken in de omgeving van de vrouw en haar nieuwe partner. De twee hadden jarenlang een relatie, en P.D. kon het blijkbaar moeilijk verkroppen dat de vrouw een einde maakte aan hun verkering en voor iemand anders koos. Bronnen binnen het onderzoek melden dat P.D. meermaals in de straat van zijn ex opdook, en zelfs in een lokale loopclub buiten Blankenberge liepen de twee mekaar plots tegen het lijf.

“We kunnen bevestigen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar de commissaris”, zegt korpschef Hans Quaghebeur. “De feiten spelen zich af in de privésfeer, dus daar kan ik verder geen commentaar over kwijt. Het onderzoek moet nu uitzoeken wat er juist gebeurd is.”

Prioriteit

Bij de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke zitten ze verveeld me de zaak: recent werd een inspecteur nog veroordeeld voor cocaïnegebruik en hacking. “Of de commissaris nog terugkeert in functie, kunnen we op vandaag niet zeggen”, aldus Quaghebeur. “Wij willen dat ons korps volledig clean en integer is: dat is voor mij meer dan ooit prioriteit. De goede werking van ons team staat voorop.”

In het kader van het onderzoek werd een aantal huiszoekingen uitgevoerd om de communicatie van P.D. te onderzoeken. De man is momenteel met ziekteverlof, maar bij de politie loopt er ook een tuchtonderzoek. Of de P.D. ooit nog terugkeert in politie-uniform, is momenteel onzeker. Het is niet de eerste keer dat de man even een stap terug moet zetten in het korps, want de beschuldigingen die in het dossier genoemd worden, slepen al even aan.

Bij de lokale politie in Blankenberge hopen ze vooral dat het dossier klare wijn schijnt in het korps. “Dit is een pijnlijke en gevoelige zaak”, zegt Quaghebeur. “Het onderzoek wordt trouwens volledig gevoerd door een andere politiezone om de objectiviteit te garanderen. Het onderzoek heeft geen verdere geen impact op de werking van ons korps.”