Hoge Raad Financiën pleit voor terugdringen begrotingstekort “zonder verder uitstel”

De Europese lidstaten moeten binnenkort opnieuw hun begrotingsplannen indienen. Het Europese groei- en stabiliteitspact verplicht hen om het begrotingstekort onder 3 procent van het bruto binnenlands product en de staatsschuld onder 60 procent te houden. Landen die daar niet aan geraken, moeten elk jaar een structurele verbetering van zeker 0,5 procent van het bbp doen. Voor België is dat 0,6 procent door de hoge staatsschuld.

Bij de uitbraak van de coronacrisis werden de regels echter opgeschort. De activering van die “ontsnappingsclausule” liet toe enorme uitgaven te doen om de economie te stutten. Op basis van gunstige prognoses over het economische herstel had de Commissie voorgesteld om de begrotingsregels vanaf 2023 opnieuw toe te passen. De oorlog in Oekraïne brengt echter nieuwe onzekerheid. In mei wil de Commissie een nieuwe evaluatie doen.

De recentste vooruitzichten geven volgens de Hoge Raad van Financiën aan dat de economische groei de komende jaren - ondanks de oorlog in Oekraïne - toch positief zou blijven. Daarom adviseert hij om “zonder verder uitstel werk te maken van een verbetering van het structureel saldo op alle overheidsniveaus”. Er is sprake van een afbouw vanaf 2023 met minstens 0,6 procent per jaar zolang de economische groei positief is. Dat moet toelaten het structureel tekort terug te dringen tot 0,9 procent in 2027.