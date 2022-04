Verkeersinstituut VIAS: “Positieve drugstest hoogst uitzonderlijk bij professionele bestuurders”

“Dit is zelden gebeurd”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. Hij heeft het over de positieve drugtest die de chauffeur van het dodelijke busongeval in Schoten aflegde. Drugs achter het stuur komen de laatste jaren vaker voor, maar bij professionele bestuurders is het een uitzondering.

Voor professionele bestuurders is de alcohollimiet 0 promille in het verkeer, bij gewone chauffeurs is dat 0,5 promille. “Door die absolute nultolerantie legt een professionele chauffeur bijna nooit een positieve alcoholtest af omdat het risico niet wordt genomen. Voor drugs geldt er altijd een nultolerantie. Na een ongeluk als het busongeluk is Schoten is het belangrijk om te weten dat een positieve drugstest bij professionele chauffeurs hoogst uitzonderlijk is. We mogen niet alle bus- of vrachtwagenchauffeurs nu over dezelfde kam scheren. Maar er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut VIAS.

Bij gewone chauffeurs zit drugsgebruik achter het stuur de laatste jaren wel in de lift, weten ze bij VIAS. Volgens de meest recente cijfers, gepubliceerd in januari, geeft liefst 8% van de Belgische bestuurders toe minstens één keer per maand rond te rijden na het gebruik van drugs. Vooral bij de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar zit het fenomeen in de lift. 19% van de bestuurders in die leeftijdscategorie zegt zelfs maandelijks te rijden na drugsgebruik. Twee jaar geleden was dat met 11% nog een pak minder.

Cannabis meest voorkomend

Stef Willems benadrukt dat druggebruik, net zoals alcoholgebruik, achter het stuur de kans op ongevallen vergroot. “Cannabis is de meest voorkomende drugs bij positieve drugstests in het verkeer. Het probleem daar is dat het gedoogd wordt in de maatschappij. Wie een joint rookt op de hoek van de straat, zal waarschijnlijk niet aangesproken worden door de politie. Maar ook voor cannabis geldt effectief een nultolerantie in het verkeer. Veel mensen denken dat ze rustiger rijden onder invloed van cannabis. Dat klopt misschien wel, maar ze gaan dan ook veel trager reageren wat extra gevaar met zich meebrengt.”

Elke soort drugs heeft een eigen effect op chauffeurs. “We weten nog niet onder invloed van welke drugs deze specifieke chauffeur was, om daar uitspraken over te doen is het afwachten op meer officiële communicatie.”

Speekseltest

Sinds drie jaar kan de politie ook een speekseltest uitvoeren om te testen op drugs in het verkeer en hoeft de politie niet meer te wachten op een bloedtest van een dokter. “In het verkeer geldt: botsen is blazen. Dus testen op alcohol bij elk ongeval, maar daarna gaat de politie nu ook kijken of ze best overgaat tot een drugscontrole. Dat doet ze vaak eerst door onder meer te kijken naar de ogen van de chauffeur. Zijn er aanwijzingen van druggebruik, dan neemt de politie eerst een speekseltest af. Bij een ernstig en dodelijk ongeval als dit zou het kunnen dat de politie er hoe dan ook een dokter bijhaalt om meteen een bloedtest af te nemen. De speekseltest kan de meest voorkomende drugs opsporen, maar een bloedtest kan veel specifieker gaan kijken naar drugs in het bloed.”