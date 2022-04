Gemeentebesturen krijgen extra subsidie voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering heeft de subsidies vastgelegd die de gemeentebesturen krijgen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Gezinnen die in hun huis opvang voorzien, krijgen daarbij geen rechtstreekse steun. “Daarbij gaan we uit van vrijwilligheid”, laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) weten. Wel krijgt het betrokken gemeentebestuur voor elk van die “particuliere” vluchtelingen eenmalig 400 euro subsidie, voor de andere begeleiding die daarbij komt kijken.

Per vluchteling die de gemeente zelf huisvest, krijgt ze 1.000 euro subsidie. Dat gaat dan over leegstaande sociale woningen, kantoorgebouwen of de huur van woonunits. Voor de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen komt er een aparte regeling. Voor de opvang in hotels en vakantiewoningen voorziet de Vlaamse regering ten slotte een subsidie tussen 15 en 35 euro per nacht.

De burgemeester van Genk, Wim Dries (CD&V), die ook voorzitter is van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, is tevreden dat er nu duidelijkheid is. “Al is die 400 euro per particuliere slaapplek niet veel als dat maanden moet duren. Als als deze crisis lang duurt, maak ik me toch zorgen over de financiering.”