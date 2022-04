Meeste verliezende kandidaten roepen op om voor Macron te stemmen

Zittend president Emmanuel Macron en Marine Le Pen nemen het zoals verwacht op 24 april tegen elkaar op in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. De meeste verliezende kandidaten in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen hebben zondag meteen opgeroepen om in de tweede ronde op Emmanuel Macron te stemmen. Enkel de extreemrechtse Eric Zemmour roept op om voor Le Pen te stemmen.

De vier groene, communistische en socialistische kandidaten, goed voor naar schatting 15 procent van de stemmen in de eerste ronde, lieten al weten voor Macron te zullen stemmen in de tweede ronde. Ook Valérie Pécresse, de presidentskandidate voor de conservatieve partij Les Républicains die met ongeveer 5 procent een zwaar tegenvallend resultaat behaalde, zei voor Macron te zullen stemmen.

In zijn toespraak na de stembusgang riep de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon van La France Insoumise, die 20 procent behaalde en daarmee op een derde plaats eindigde, op om geen enkele stem te geven aan Le Pen.

Zemmour

Voorlopig roept enkel de entourage van de extreemrechtse Eric Zemmour, die rond de 7 procent strandt, op om in de tweede ronde op Marine Le Pen te stemmen. “Emmanuel Macron is de belangrijkste tegenstander. Hij is de president van massale immigratie, de president van onveiligheid, de president van de-industrialisatie. Er is dus geen reden om te twijfelen op wie de kiezers in de tweede ronde moeten stemmen”, zo zei Marion Maréchal, nicht van Le Pen én grote aanhanger van Zemmour op TF1.

Zelf riep Zemmour in zijn speech na de verkiezingsdag ook op om voor Le Pen te stemmen, ondanks de meningsverschillen tussen de twee.