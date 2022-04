De Franse buschauffeur van 35 die zondagmiddag op de E19 in Schoten crashte met 33 inzittenden aan boord had drugs gebruikt. Hij botste iets voor de middag eerst links en later rechts tegen de betonnen vangrail. De balans is zwaar: twee doden, vijf in kritieke toestand en nog vijf zwaargewonden. Een van hen is Andres, een Colombiaanse toerist van 28.