Een bredere ondersteuning voor ouders van een overleden of doodgeboren kindje, als ze thuiskomen in een leeg huis met een lege buik. Dat is gisteren officieel opgestart, alvast in zeven steden en gemeenten en zeven ziekenhuizen. Het Zorgnetwerk Sterrenkinderen hoopt ouders van ‘sterrenkindjes’ zo beter te begeleiden in hun rouw, met de juiste zinnen, aanspreekpersonen en info.