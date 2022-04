Topman federale politie: “Ofwel meer geld, ofwel stoten we taken af”

Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker trekt maandag in een interview met De standaard aan de alarmbel over de besparingen bij de federale politie. “Ofwel komt er geld bij, ofwel stoten we taken af”, klinkt het dreigend. De topman wil “een marshallplan voor de federale politie”.

De 60-jarige De Mesmaeker is sinds 2018 commissaris-generaal. Vorige zomer liet hij zich nog positief uit over de beloftes van de regering (310 miljoen euro extra voor de federale politie tot het einde van de regeerperiode, red.), maar nu trekt hij aan de alarmbel omdat er opnieuw 83 miljoen moet worden bespaard. “De realiteit is dat we een groot deel van de extra middelen die we kregen nodig zullen hebben om onze werking te betalen. Dat is een grote streep door de rekening”, klinkt het in De Standaard.

Door de besparingen dreigen investeringen in materieel en infrastructuur stil te vallen, waarschuwt hij, terwijl die sterk verouderd waren. “Het resultaat is dat de federale politie weer helemaal terug naar af is”. Daarnaast komen de besparingen op een moment dat de federale politie bezig is met een lawine aan informatie van operatie Sky ECC te verwerken. Ook het terreurproces dat in oktober van start gaat, dreigt de kosten te doen oplopen.

Als dat geld ontbreekt, wil De Mesmaeker onderzoeken welke taken de politie nog kan doen en welke kunnen worden afgestoten. Als voorbeeld noemt hij de inzet van het interventiekorps, dat mee patrouilleert bij de lokale politie. Daarnaast pleit hij om het aantal lokale politiezones te verminderen van 185 tot een 50-tal.