Kadirov waarschuwt voor Russisch offensief op hoofdstad: “Na Marioepol zullen we ook Kiev innemen”

Kadirov geldt als een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Zelf omschreef hij zich als “een voetsoldaat van Poetin”.

“Er zal een offensief komen... niet alleen tegen Marioepol, maar ook gericht op andere plaatsen, steden en dorpen,” zei Kadirov in een video die hij via Telegram verspreidde. “Loehansk en Donetsk zullen we als eerste volledig bevrijden... Daarna zullen we Kiev en alle andere steden innemen. We zullen geen stap terugzetten”.

Volgens Kadirov zijn er momenteel Tsjetsjeense strijders in Oekraïne actief om de Russen bij te staan. Halverwege maart claimde hij ook zelf in het land te zijn, maar bewijzen daarvan waren er niet.

