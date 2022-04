Uitslaande brand verwoest dancing La Rocca in Lier: drie personen krijgen zuurstof toegediend

Een uitslaande brand heeft de iconische dancing La Rocca langs de Antwerpsesteenweg in Lier volledig verwoest. De brandweer is massaal ter plaatse en kreeg het vuur intussen onder controle, maar de afhandeling van de brand zal nog meerdere uren duren. Drie personen hadden te veel rook ingeademd en kregen zuurstof toegediend. Volgende week zou de discotheek de deuren sluiten.

Op het moment dat de brand maandagmorgen uitbrak, was de dancing gesloten. De brand ontstond vermoedelijk op de benedenverdieping en greep snel om zich heen. Bij aankomst van de brandweer was de brand al uitslaand. De brand is intussen onder controle, maar het gebouw is bijna volledig verwoest.

In de woonvertrekken boven de discotheek waren drie personen aanwezig, waaronder oprichter Wim Van Ouytsel. Ze hadden de brand op tijd opgemerkt en vluchtten naar buiten, maar hadden wel veel rook ingeademd. De drie kregen zuurstof toegediend.

Einde in mineur

Met La Rocca verdwijnt de laatste megadiscotheek in ons land, zo werd drie jaar geleden al bekendgemaakt. Twee maanden geleden kregen de uitbaters toestemming om nog twee maanden te feesten, maar door problemen met de vergunning was dat niet mogelijk. Komend weekend zou dan toch nog een allerlaatste feest plaatsvinden, waarna de discotheek platgegooid wordt om plaats te ruimen voor een Jumbo-supermarkt.

LEES OOK. Er werd gefeest, gedronken, gestoken en gefraudeerd, maar na 34 jaar wordt “het Ibiza van de Kempen” een supermarkt

De vraag is nu of dat laatste feest zal kunnen doorgaan. Het zou een einde in mineur betekenen voor de legendarische discotheek.